Concord somiglia a Overwatch? È un confronto che non infastidisce gli sviluppatori

"La cosa non mi infastidisce assolutamente", ha detto il character designer di Concord, Jon Weisnewski. " Overwatch è un gran bel gioco e il suo team di sviluppo è riuscito a creare delle cose incredibili per il genere."

Stando all'opinione espressa da diversi utenti, Concord somiglia a Overwatch ma non si tratta di un confronto fastidioso per gli sviluppatori della nuova esclusiva PlayStation, anzi in realtà è un paragone che non può che lusingarli.

Potremo verificarlo a breve

Come sappiamo, Concord sarà presto disponibile in beta pubblica: si potrà provare il gioco in anteprima su PC e PS5 dal 12 al 14 luglio per i possessori di accesso anticipato e dal 18 al 21 luglio per tutti gli utenti.

Due personaggi di Concord pronti a combattere

A breve sarà dunque possibile verificare le parole di Weisnewski e fare il punto sulle somiglianze e le differenze fra Concord e gli altri hero shooter disponibili sul mercato, nella speranza che l'esclusiva PlayStation possa davvero dire la sua in questo specifico settore del mercato.

Per quanto concerne invece l'uscita ufficiale, Concord sarà disponibile a partire dal 23 agosto. Lo state aspettando con trepidazione o vi ha lasciato un po' indifferenti?