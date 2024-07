Le ricariche del portafoglio del PlayStation Store sono in sconto su Instant Gaming

Precisiamo che questa tessera di ricarica è compatibile con il PS Store italiano , che il prezzo indicato è effettivamente quello finale e che una volta eseguito l'acquisto si ricevere immediatamente il codice che può essere reclamato per ottenere credito su PS Store.

State adocchiando le offerte del PlayStation Store e siete indecisi su cosa acquistare? Vorreste risparmiare qualche euro extra su quel gioco che tanto aspettavate di trovare in scontro? Un modo per farlo è non pagare direttamente sul PS Store con la vostra carta di credito ma usare una ricarica del portafoglio acquistata a un prezzo inferiore del suo valore. Lo sconto varia a seconda del taglio, ma ad esempio potete prendere la tessera da 60€ pagandola 53.99€ (è uno dei tagli con l'offerta migliore).

Come funziona il codice per la ricarica del portafoglio PlayStation

Come forse saprete, tramite PS Store è possibile utilizzare dei codici per accedere a vari contenuti, comprese ricariche del portafoglio del negozio. Instant Gaming vi dà tale codice e per usarlo dovete semplicemente andare nella sezione del vostro profilo PlayStation e usare la voce "Riscatta codice": seguite i successivi passaggi e avrete il vostro credito.

60€ da aggiungere sul fondo del portafogli di PlayStation

Il credito di PlayStation è valido sul negozio per tutti i contenuti digitali come videogiochi, espansioni, microtransazioni e abbonamenti. Se per caso doveste acquistare un prodotto la cui cifra è superiore al credito a vostra disposizione, la differenza sarà scalata dalla carta di credito.