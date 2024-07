Nightmare Kart: abbiamo provato il gioco di kart in stile Bloodborne

Dopo il demake in stile PS1 di Bloodborne, ecco che LW Media ha deciso di realizzare e pubblicare gratuitamente anche Nightmare Kart, gioco di kart assolutamente non ufficiale del souls gotico di FromSoftware. Questa piccola esperienza è un gioiellino di dedizione e divertimento e, tanto se amate questo genere di esperienze quanto se siete fan di Bloodborne, non possiamo che raccomandarvi di andarlo a provare.

Non solo ha una campagna fatta tanto di corse quanto di scontri a bordo delle macchine in stile Jack-X o Crash Team Racing, ma ha anche delle battaglie con i boss che non potranno non lasciarvi un grosso sorriso sulla faccia. Questo gioco si ispira a Bloodborne in tutto e per tutto: dall'estetica delle ambientazioni alla schermata di morte passando per le cure con le fialette e i colpi di pistola.

La campagna è piuttosto breve ed è criminalmente assente il multigiocatore online (cosa che porterebbe il gioco a un altro livello) per cui quest'opera potrà regalarvi gioia solo per un paio di pomeriggi prima di diventare ripetitiva. La qualità dell'esperienza, tanto della traduzione nell'estetica della PS1 quanto nel game design per adattare le meccaniche al genere, però, è talmente alta che merita la vostra attenzione.