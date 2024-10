Ubisoft potrebbe essere acquisita da Tencent: la famiglia Guillemot valuta l'operazione, per Bloomberg

Sembra che inizi ad esserci la concreta possibilità che Ubisoft venga venduta in blocco a un'altra compagnia, e quest'ultima potrebbe essere Tencent, che starebbe spingendo per l'acquisizione del publisher francese con la famiglia Guillemot a valutare seriamente l'operazione anche come possibile acquirente privato dell'azienda, secondo un report di Bloomberg.

Non c'è nulla di confermato al momento, ma la fonte è Bloomberg e può essere considerata alquanto attendibile: secondo la nota testata, Tencent Holdings Ltd. e la famiglia fondatrice di Ubisoft Entertainment SA, i Guillemot, starebbero valutando alcune opzioni dal punto di vista finanziario, tra le quali anche una potenziale acquisizione in blocco dell'etichetta francese.

La situazione complicata in cui Ubisoft si trova al momento, avendo subito in anno delle ingenti perdite sul fronte del valore azionario, tanto da averlo più che dimezzato nel giro di alcuni mesi, starebbe favorendo la possibilità di una soluzione drastica come la vendita.