Azioni di Ubisoft in calo dopo Star Wars Outlaws, investitori suggeriscono la privatizzazione

Sembra che Ubisoft continui ad essere in difficoltà in termini finanziari in questi giorni, con il valore delle azioni che è sceso ancora nelle ultime ore, come conseguenza anche della ricezione non propriamente entusiastica di Star Wars Outlaws, tanto da spingere alcuni analisti e investitori a suggerire alla compagnia di diventare privata, per una maggiore sicurezza.

Dopo il calo registrato la settimana scorsa, che ha portato il valore delle azioni di Ubisoft al punto più basso da 10 anni a questa parte, anche oggi è stata una giornata difficile per la compagnia francese sulla borsa di Londra, dove le azioni hanno raggiunto il nuovo minimo di 13,66€ e portando alcuni analisti e fondi d'investimento a proporre un piano d'emergenza per la compagnia.

Secondo il fondo AJ Investment il valore standard di Ubisoft dovrebbe aggirarsi sui 40-45€ per azione, dunque al momento si tratta di una compagnia fortemente svalutata sul mercato azionario, e questo a causa anche di problemi dell'attuale gestione legata a Guillemot.