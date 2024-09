Il nuovo studio Xbox e Activision, Elsewhere Entertainment, si espande per un gioco a base narrativa

Elsewhere Entertainment ha base in Polonia, ma evidentemente ha espanso il raggio delle assunzioni anche in altri paesi del Vecchio Continente, con l'intenzione di aprire una nuova divisione in Svezia .

Non ci sono ancora informazioni precise sul progetto in questione, ma sembra trattarsi di una produzione di notevoli dimensioni , che sta richiedendo una quantità crescente di sviluppatori all'opera, a giudicare dalla campagna di assunzioni avviata dalla compagnia in varie zone d'Europa.

Emerso solo di recente, il team Elsewhere Entertainment , un nuovo studio creato da Microsoft e Activision , si sta espandendo in maniera notevole, a quanto pare per portare avanti lo sviluppo di un gioco tripla A a base narrativa.

Una nuova divisione in Svezia

Tutto quello che sappiamo, al momento, è che Elsewhere è stato costruito da zero solo di recente e che è uno studio di primo livello e "standalone" dedicato a "stabilire un ambiente in grado di ispirare idee uniche e coraggiose", si legge nella descrizione della compagnia.

Elsewhere, il logo

I membri del team hanno lavorato in precedenza a titoli molto noti come The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk 2077, Destiny, Tom Clancy's The Division e Far Cry.

In base agli annunci di lavoro, emerge che il progetto in sviluppo sembra sia un titolo con una forte componente narrativa e considerato un tripla A in termini di produzione, ma per il momento non ci sono informazioni più precise.

L'apertura di una seconda divisione in Svezia fa ovviamente pensare a una progettazione in grande per il nuovo gioco e anche per il futuro di Elsewhere in generale, oltretutto in un periodo di contrazione generale dell'industria, dunque attendiamo notizie su questo team.