Warhammer 40.000: Space Marine 2 sta per ricevere il primo update, vediamo alcuni contenuti

Il publisher Focus Interactive e il team di sviluppo Saber hanno comunicato già alcuni contenuti previsti per il primo update di Warhammer 40.000: Space Marine 2, previsto arrivare questa settimana ma ancora senza una data di uscita precisa.

Le informazioni diffuse in anticipo non rappresentano probabilmente la totalità delle novità previste per questa prima patch del gioco, ma riguardano forse gli elementi principali su cui gli sviluppatori si sono voluti concentrare per questo aggiornamento, destinato ad arrivare a pochi giorni di distanza dal lancio.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è infatti disponibile da oggi, dunque Saber si è mossa piuttosto in fretta per aggiustare almeno questi aspetti menzionati in anticipo sulle note ufficiali della patch.