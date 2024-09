Apple presenta ufficialmente iPhone 16 e iPhone 16 Pro: tutti i dettagli dei nuovi smartphone

Ci siamo, dopo tanti mesi di attesa il momento è arrivato: in occasione dell'evento It's Glowtime , Apple ha finalmente presentato la sua nuova lineup di smartphone, che comprende rispettivamente iPhone 16 e iPhone 16 Pro : scopriamone insieme le principali specifiche tecniche e le nuove funzionalità.

iPhone 16: specifiche tecniche, colorazioni e disponibilità

Partiamo prima di tutto da iPhone 16, il modello standard di tutta la nuova lineup. Lo smartphone sarà disponibile in due tagli, rispettivamente da 6,1 pollici di diagonale per iPhone 16 e 6,7 pollici di diagonale nel caso di iPhone 16 Plus, con un picco massimo di luminosità pari a 2000 nit.

A18, il nuovo chip di iPhone 16

Uno dei principali punti di forza di iPhone 16 è sicuramente rappresentato dal nuovo chip proprietario A18, mosso dalla tecnologia a 3 nanometri, in grado di garantire ottime prestazioni con il 30% in meno dell'energia richiesta dal precedente chip A16, risultando il 30% più veloce di iPhone 15. Questo si traduce in un netto miglioramento dell'autonomia, consentendo di arrivare serenamente alla fine della giornata. Il nuovo chip è fortemente pensato per il gaming, garantendo così un immediato accesso alle funzioni di illuminazioni in tempo reale come il Ray-tracing, e supportando i titoli AAA in uscita nel corso dei prossimi mesi.

Camera Control, il nuovo tasto di iPhone 16

Quest'anno, il tasto Azione (fino ad oggi appannaggio dei modelli Pro) arriva finalmente anche su iPhone 16. Confermato il tasto Camera Control, presente sulla parte destra di iPhone 16, che consente di acquisire rapidamente foto e video. Basterà premere il pulsante Camera Control per scattare una foto, mentre lo scorrimento del dito sulla superficie del tasto consentirà di regolare con estrema precisione lo zoom. Il comparto fotocamere ospite un sensore principale da 48 megapixel, con notevoli miglioramenti rispetto alla precedente generazione, accompagnato da un sensore teleobiettivo da 12 megapixel.

Le 4 nuove colorazioni di iPhone 16

Il nuovo iPhone 16 sarà disponibile dal 20 settembre rispettivamente nelle colorazioni Nero, Bianco, Rosa, Verde e Azzurro. Per quanto riguarda i prezzi, iPhone 16 avrà un prezzo di listino di 979 euro, mentre iPhone 16 Plus partirà da un minimo di 1129 euro.