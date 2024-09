Il teaser del film di Minecraft a più di un milione di non mi piace su YouTube, ma anche tanti mi piace

Il film di Minecraft potrebbe avere la vita decisamente dura nei cinema, stando almeno alle reazioni al teaser trailer di annuncio che sono state miste, ma tendenti al negativo . Attualmente il trailer USA risulta infatti aver ricevuto più di un milione di "non mi piace", contro i più di 625.000 mi piace. Insomma, c'è forte contrasto nella comunità, con moltissimi che non lo hanno gradito, ma tanti a cui pare essere piaciuto e che invitano a non dare giudizi troppo affrettati.

Ce la farà?

Per la cronaca, il trailer USA è stato visto su YouTube più di 32 milioni di volte. C'è da dire che stiamo parlando soltanto di un teaser e che, quindi, bisognerà aspettare il film per giudicare (o un trailer più ampio per decidere se andarlo a vedere o meno).

Per il resto vi ricordiamo che Un Film Minecraft vanta nel cast Jason Momoa e Jack Black. Alla regia troviamo invece Jared Hess (Thelma l'unicorno, Super Nacho). Si tratta del primo adattamento dal vivo per il grande schermo di Minecraft, quello che è il videogioco più venduto di tutti i tempi. Presto dovrebbero emergere dettagli anche sulla serie Netflix in produzione.

Il film vede anche la partecipazione di Emma Myers ("Mercoledì"), la candidata all'Oscar Danielle Brooks ("Il colore viola"), Sebastian Eugene Hansen ("Just Mercy", "Lisey's Story") e Jennifer Coolidge.

La trama racconta di quattro disadattati, ossia Garrett "The Garbage Man" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) e Dawn (Brooks), che vengono improvvisamente trascinati nell'Overworld passando per un misterioso portale. Per tornare a casa, dovranno conoscere questo mondo (e difenderlo da Piglin e Zombi vari), alleandosi con l'esperto Steve (Black).