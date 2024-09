Data e contenuti del nuovo State of Play e prezzo di PS5 Pro al centro di nuove voci di corridoio

Secondo quanto riferito su Reddit, sembra che il personaggio in questione abbia correttamente previsto la data della presentazione tecnica di Sony annunciata oggi per domani e probabilmente relativa a PS5 Pro , cosa che lo inserirebbe tra gli osservati speciali, ma la questione è comunque dubbia.

Le informazioni arrivano dall'account X di tal Brian Potter , individuo decisamente misterioso e di cui è impossibile, al momento, stabilire la veridicità, ma il fatto che l'account sia stato recentemente posto in accesso ristretto potrebbe quasi corroborare il fatto che abbia diffuso informazioni vere, sebbene la questione sia tutta una voce di corridoio al momento.

Su internet stanno circolando nuove voci di corridoio riguardanti il prossimo State of Play di settembre , che si inseriscono nel quadro dei rumor già emersi nei giorni scorsi, attraverso dei presunti leak che parlerebbero di data e contenuti , oltre che di altri elementi come il possibile prezzo di PS5 Pro .

Un settembre all'insegna di novità per PS5?

In alcuni messaggi pubblicati su X, questo presunto leaker avrebbe riferito che il prossimo State of Play si terrebbe il 19 settembre, ovvero una delle date che erano già emerse da altre voci di corridoio precedenti.



L'evento, secondo la fonte in questione, si concentrerebbe su giochi third party e indie, dunque non dovrebbe contenere annunci riguardanti titoli esclusivi dei PlayStation Studios, ma anche su questo aspetto bisogna prendere la cosa con le pinze.

Riferisce inoltre che PS5 Pro dovrebbe supportare HDR10+ e Dolby Vision su alcuni giochi e media, dovrebbe avere un DualSense aggiornato con grilletti migliorati e autonomia aumentata, e il prezzo del nuovo modello di console dovrebbe aggirarsi sulle 499,99 sterline (circa 600 euro) per la versione solo digitale e 589 sterline (circa 700 euro) per quella con lettore ottico.

Ovviamente, sono affermazioni che lasciano il tempo che trovano, ma intanto abbiamo avuto oggi la conferma che domani, 10 settembre, Sony terrà una presentazione tecnica condotta da Mark Cerny, molto probabilmente legata all'annuncio di PS5 Pro.