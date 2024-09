Sony ha annunciato una presentazione tecnica di PS5 con Mark Cerny, è il momento di PS5 Pro?

"La presentazione tecnica, della durata di nove minuti, si concentrerà su PlayStation 5 e sulle innovazioni della tecnologia di gioco." Non si fa menzione di PS5 Pro , ma è lecito immaginare che Cerny presenterà il nuovo modello della console.

Sul PlayStation Blog, dov'è comparso l'annuncio, i dettagli sono decisamente scarsi: "Unitevi a noi per una presentazione in streaming tenuta da Mark Cerny , lead architect della console PS5", si legge sul sito.

Domani cambia tutto

Insomma, a quanto pare finalmente ci siamo: dopo aver rivelato il design di PS5 Pro, quantomeno in versione stilizzata, nel logo dedicato al 30° anniversario di PlayStation, Sony non ci ha fatto attendere molto prima di annunciare quello che sarà con ogni probabilità il reveal ufficiale della nuova console.

Nove minuti non sono molti, ma si tratta certamente di un intervallo sufficiente per porre le basi tecniche dell'upgrade mid-gen, e in tal senso la presenza di Cerny è chiaramente un'indicazione di quello che sarà il tenore della breve presentazione.

Bisognerà solo capire se PS5 Pro verrà mostrata già domani, con anche le indicazioni relative alla data di uscita e il prezzo, oppure bisognerà attendere un secondo momento per poter ottenere queste informazioni.