Quanto sarà potente PS5 Pro? Un leaker la paragona a una scheda video AMD, ecco quale

Di che prestazioni stiamo parlando esattamente? Un confronto diretto lascia il tempo che trova e non può essere preciso, come immaginerete, ma per darvi un'idea la RX 7700 XT fa girare Cyberpunk 2077 a 2160p e 38 fps di media con preset alto e Marvel's Spider-Man Remastered a 2160p e 72 fps di media con preset molto alto.

Quanto sarà potente PS5 Pro? Se lo stanno chiedendo un po' tutti, specie in un periodo in cui le voci sul nuovo modello della console Sony si sono improvvisamente moltiplicate e il reveal ufficiale sembra essere molto vicino.

Cosa possiamo aspettarci?

A poche ore dal leak che ha rivelato il possibile design di PS5 Pro e la data dell'annuncio ufficiale, le informazioni fornite da Kepler risultano senz'altro molto interessanti e aiutano a inquadrare le capacità dell'upgrade mid-gen che dovrebbe fare il proprio debutto entro la fine dell'anno.

È infatti chiaro ed evidente che con le ottimizzazioni hardware e software della console Sony e l'impiego della Spectral Super Resolution per l'upscaling sarà possibile ambire a risultati davvero interessanti anche con i titoli più esigenti dal punto di vista tecnico.

Bisognerà inoltre capire come andrà a collocarsi l'impiego del ray tracing in questo quadro, visto che secondo Kepler PS5 Pro avrà un vantaggio in tal senso rispetto alla AMD RX 7700 XT, probabilmente per via di chip dedicati e migliori.