PS5 Pro con PlayStation Spectral Super Resolution punta a 4K e 120 fps, dettagli da un report

Tom Henderson, noto giornalista videoludico, corrobora un po' le voci di corridoio riguardanti PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), ovvero la nuova tecnologia di upscaling proprietaria di Sony, che punterebbe a visualizzare grafica in 4K a 120 fps su PS5 Pro.

La misteriosa tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution è comparsa già in alcune recenti voci di corridoio, e in questo caso la questione viene ulteriormente approfondita da Henderson, che riporta alcuni dati più precisi sulla questione, che dovrebbe comparire per la prima volta in PS5 Pro.

Anche quest'ultima è al centro di numerose voci di corridoio che si stanno addensando in questo periodo, forse a dimostrazione di un possibile annuncio fra non molto, ma al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo.