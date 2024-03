Balatro: 1 milione di copie vendute in un mese per il soprendente roguelike a base di carte

Il publisher PlayStack e gli sviluppatori di LocalThunk hanno annunciato che il deckbuilder roguelike Balatro ha raggiuto e superato il notevole tetto del milione di copie vendute nel primo mese dal lancio.

Pubblicato su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC lo scorso 20 febbraio e presto in arrivo anche su iOS e Android, si tratta di un gioco di carte con meccaniche da roguelike ispirato al poker denso di contenuti e sfide da completare e caratterizzato da un gameplay dinamico e strategico nonostante il fattore fortuna, come spiegato nella nostra recensione di Balatro.