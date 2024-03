Xbox Game Pass: ecco i giochi che lasceranno il catalogo il 31 marzo

In attesa di scoprire i giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass durante la seconda metà del mese, l'app Xbox di Microsoft è stata aggiornata e ora segnala i giochi che lasceranno il catalogo il prossimo 31 marzo 2024. In totale sono solamente tre, che abbiamo riportato di seguito:

Avete ancora pochi giorni per recuperarli

Hot Wheels Unleashed

Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition è la versione definitiva e comprensiva di tutti i DLC post-lancio della prima serie di corse arcade di Milestone basata sulle iconche macchinine della Mattel.

Infinite Guitars è un peculiare mix tra un action GDR e un Rhythm game realizzato con uno stile da anime, in cui affronteremo macchine assassine a furia di assoli di chitarra e musica metal.

Ultimo, ma non per importanza, MLB The Show 23 è l'edizione dello scorso anno del simulatore di Baseball realizzato dagli studi di Sony San Diego. La sua uscita dal catalogo e abbonamente compensata dall'ingresso di MLB The Show 24 il prossimo 19 marzo.

Come da tradizione tutti i giochi elencati qui sopra saranno per l'acquisto a un prezzo scontato del 20% (salvo offerte di Xbox Store ancor più vantaggiose) nei giorni antecedenti la rimozione da PC e Xbox Game Pass, che vi ricordiamo è fissata per la fine di marzo. Un'opzione che può risultare vantaggiosa nel caso siate intenzionati a continuare a usufruire di uno o più titoli anche dopo che questi non saranno più disponibili tramite il catalogo del servizio.