Spotify accusa Apple di ostacolare gli aggiornamenti della sua app per evitare il DMA

La recente multa di 2 miliardi di dollari inflitta ad Apple dall'Unione Europea sulle regole dell'App Store non ha portato alla risoluzione dei contrasti tra le due società. Nonostante la decisione a favore di Spotify da parte della Commissione europea, Apple sembra ostacolare gli aggiornamenti dell'app, generando ulteriori frizioni nel già teso rapporto tra le due aziende.

Spotify sollecita l'intervento della Commissione Europea

Spotify che mostra gli abbonamenti fuori dall'applicazione

Secondo quanto riportato da The Verge, Spotify afferma di non aver ricevuto alcuna risposta da Apple dopo aver inviato un aggiornamento dell'app in conformità con la recente decisione dell'UE. Questo aggiornamento include collegamenti al sito web di Spotify e informazioni sui prezzi delle diverse opzioni di abbonamento, bypassando il sistema di pagamento di Apple.

Nonostante Apple abbia promesso di appellarsi, la decisione dell'UE ha ordinato ad Apple di consentire ai developer di includere informazioni su servizi di abbonamento musicale alternativi e più economici. Tuttavia, Spotify afferma che Apple non ha risposto al loro aggiornamento dell'app, lasciando l'app in uno stato di stallo senza possibilità di aggiornamenti, nemmeno per correzioni di bug o nuove funzionalità.

In risposta, Spotify ha inviato un'email alla Commissione europea chiedendo il suo intervento per obbligare Apple ad approvare gli aggiornamenti dell'app. La società ha espresso preoccupazione per il ritardo di Apple nell'approvare gli aggiornamenti, suggerendo che potrebbe essere intenzionale e mirato a ritardare o evitare la conformità con la decisione dell'UE.