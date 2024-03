Apple: multa da due miliardi di euro dalla Commissione Europea per comportamento anticompetitivo

La Commissione Europea ha comminato ad Apple una multa di 1,8 miliardi di euro per comportamento anticompetitivo contro i servizi di streaming di musica concorrenti, in particolare Spotify. I portavoce della casa di Cupertino hanno immediatamente risposto attaccando la decisione dell'Europa e Spotify con un post pubblicato sul sito ufficiale della compagnia .

Lunga indagine

Apple multata dall'Europa

La multa è arrivata dopo una lunga indagine condotta dalla Commissione Europea, nata da una lamentela di Spotify per il trattamento riservato ai servizi musicali di terze parti su App Store.

Secondo la Commissione Europea, Apple avrebbe abusato della sua posizione dominante sul mercato per impedire ai servizi di musica in streaming concorrenti di dire agli utenti di prezzi di abbonamento più vantaggiosi praticati al di fuori dell'applicazione.

Nella sua risposta, Apple ha fatto notare che Spotify detiene il 56% del mercato europeo dei servizi di musica in streaming e che buona parte di questo successo è dovuta proprio all'App Store. Inoltre la compagnia non paga nulla ad Apple perché si rifiuta di vendere abbonamenti direttamente dall'applicazione.

Apple ha quindi citato molti servizi forniti a Spotify gratuitamente, come la distribuzione, le API, i framework, TestFlight, App Review e assistenza diretta. "Ma gratis non è abbastanza per Spotify. Vogliono anche riscrivere le regole dell'App Store in modo da trarne altri vantaggi."

Apple ha anche aggiunto che nel 2015, quando iniziarono le indagini, Spotify accusò Apple di aver bloccato il mercato frenando i concorrenti, ma che in realtà nel frattempo Spotify ha continuato a crescere.

Secondo Apple i tre diversi procedimenti aperti dalla Commissione Europea negli ultimi otto anni non hanno trovato prove di danni ai consumatori o di comportamenti anticompetitivi. Quindi, per la compagnia quello della Commissione Europea è un tentativo di spingere Apple ad adeguarsi al Digital Markets Act prima che quest'ultimo diventi legge.