Sony PULSE Explore Wireless: prenotazione Amazon in sconto per gli auricolari ufficiali di PS5

Sony PULSE Explore Wireless

Sony PULSE Explore Wireless

Le Sony PULSE Explore Wireless sono gli auricolari ufficiali di Sony, pensate per PS5. Hanno una batteria incorporata la custodia di ricarica: con una carica è possibile usarle per cinque ore, con altre dieci ore con la batteria. Dispongono di microfoni integrati per la chat vocale con gli amici e comandi intuitivi per regolare il volume.

Questi auricolari utilizzano driver magnetici planari, che promettono una qualità audio elevatissima e il supporto all'audio 3D di PS5. Supportano poi anche la riduzione del rumore ottimizzata dall'IA per evitare che la tua voce venga ostruita dai suoni che ti circondano. La connessione avviene con la tecnologia PlayStation Link a latenza bassissima e senza perdita di dati. Possono essere connessi in contemporanea anche allo smartphone, così da passare da un dispositivo all'altro facilmente e velocemente. Supportano anche PlayStation Portal.