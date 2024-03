Elden Ring: i giocatori attivi sono più che raddoppiati dopo il trailer di Shadow of the Erdtree

Come possiamo vedere nel grafico del post qui sotto, è stato registrato un netto incremento dei giocatori attivi sin dal 21 febbraio, ovvero quando FromSoftware ha presentato le ultime novità sul DLC , con i picchi maggiori registrati per ovvi motivi durante i weekend.

A quanto pare il primo trailer ufficiale e l'annuncio della data di uscita dell'attesa espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring ha acceso l'entusiasmo dei fan e riportato molti giocatori tra le lande poco ospitali dell'Interregno. Lo confermano i dati elaborati da PlayTracker su X, che afferma che i giocatori attivi sono aumentati fino al 115%.

Un ritorno di fiamma in attesa dell'espansione

Il ritorno di fiamma di Elden Ring per certi versi ricorda quello visto con Monster Hunter World dopo l'annuncio di Monster Hunter Wilds. Nel caso dell'hunting game di Capcom non è stato un fenomeno temporaneo, tanto che dopo mesi i giocatori attivi sono comunque il doppio rispetto ai numeri registrati in precedenza. Sarà interessante scoprire se il trend positivo di Elden Ring sarà altrettanto duraturo.

Vi ricordiamo che il lancio di Elden Ring: Shadow of the Erdtree è in programma per il 21 giugno 2024, ecco tutti i dettagli sulle varie edizioni fisiche e digitali.