WWE 2K24: i voti della stampa internazionale sono più che buoni

Prima di passare in rassegna le valutazioni della critica estera, se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di WWE 2K24 .

Oggi è terminato l'embargo delle recensioni di WWE 2K24 e di conseguenza sono disponibili in rete le recensioni della stampa internazionale , che ci danno dunque un'idea di come è stato accolto l'ultimo esponente della serie a base di wrestling di Visual Concepts e 2K. Il verdetto è generalmente positivo, con voti mediatamente buoni .

Gameplay solido e tante novità

Undertaker fa parte del roster di WWE 2K24

Nel momento in cui scriviamo WWE 2K24 ha una media recensioni di 82 sia su Metacritic che su OpenCritic a dimostrazione che gli sforzi degli sviluppatori per rinnovare il gioco in questa nuova iterazione sono stati premiati.

Come spiegato nella nostra recensione, il gioco vanta un gameplay solido e divertente, che è stato ulteriormente raffinato con alcune novità interessanti. Inoltre, troviamo come da tradizione una valanga di contenuti, inclusa la nuova modalità Showcase che rende omaggio ai quarant'anni di Wrestlemania. Non è tutto perfetto: alcuni meccanismi di gioco ancora non funzionano alla perfezione e il comparto tecnico è altalenante.