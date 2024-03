Static Dress: la rockband inglese sta per lanciare Rouge Carpet Disaster per Game Boy Color

Rouge Carpet Disaster: The Video Game è un nuovo gioco per Game Boy Color, sviluppato in tre anni dalla rockband inglese Static Dress, come spiegato dal cantante Olli Appleyard. È basato sul suo album di debutto, Rouge Carpet Disaster, uscito nel 2022.

Rouge Carpet Disaster: The Video Game avrà più livelli e sarà "l'esplorazione definitiva della complessa mitologia visiva" dell'album. Naturalmente avrà forma giocabile.

A quanto pare, non lascerà domande in sospeso, il che dovrebbe far felici i fan degli Static Dress.