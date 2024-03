Old School Rally è il gioco che tutti gli appassionati di SEGA Rally dovrebbero tenere d'occhio

Old School Rally è il gioco che tutti i nostalgici di SEGA Rally e dei primi Colin McRae Rally stavano aspettando. Come avrete capito già dal titolo è uno gioco di corse dall'impostazione classica che si rifà ai classici del passato in uscita in accesso anticipato su PC nel corso del 2024.

Un gioco davvero vecchia scuola

Old School Rally è un gioco di corse senza tanti fronzoli

Sviluppato da Frozen Lake Games, Old School Rally mira a essere esattamente come si descrive nel titolo. Quindi via tanti fronzoli, con il focus completo del gioco messo sull'esperienza di guida e su un feeling stile anni '90, con circuiti di asfalto, ghiacciati, ambientati in aree desertiche e quant'altro.

Il tutto mira a mettere alla prova le abilità di guida del giocatore, ma senza appesantirlo troppo. Da notare che Old School Rally non è l'unico gioco che guarda a SEGA Rally annunciato recentemente. Se vi piace l'idea, date uno sguardo anche a Over Jump Rally di Bonsai Rosso.