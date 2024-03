Meta presto cancellerà gli account Oculus, si rischia di perdere giochi e contenuti acquistati

Se ancora non avete migrato il vostro account Oculus a uno Meta, vi suggeriamo di farlo il prima possibile. Infatti, la compagnia di Mark Zuckerberg ha comunicato ai suoi utenti che cancellerà tutti i vecchi profili il 29 marzo 2024.

Dopo questa data non potrete più accedere in alcun modo ai giochi e contenuti acquistati, i crediti in-game, oltre a tutti gli obiettivi sbloccati, la lista amici e i contenuti creati in precedenza.

Gli account Oculus si sono avviati sul viale del tramonto già nel 2020, quando la compagnia aveva iniziato a chiedere obbligatoriamente l'accesso con un profilo Facebook. Nel 2022 è stata introdotta la possibilità di creare un account Meta, il che rappresenta un'alternativa valida a chi non vuole collegare il proprio profilo Facebook ai servizi dei visori Quest.