Orizzonti Pokémon: abbiamo visto in anteprima i primi 4 episodi

Per chi non sapesse nulla di questo nuovo corso, vi racconteremo dei nuovi protagonisti della serie tv Orizzonti Pokémon ora in onda su Boing (in chiaro e sull'app), dei loro Mostri Portatili, del mistero attorno a cui ruota la narrazione, dei nuovi cattivi, e dell'immancabile Pikachu, ora in veste di capitano di un'aeronave, che accompagna questa avventura.

Dopo aver visto i primi quattro episodi in italiano della nuova serie animata Orizzonti Pokémon , possiamo dire che la strada è ancora lunga, ma è iniziata con il piede giusto. Essendo pensata per andare avanti per centinaia di episodi, è naturale che questa nuova serie abbia un passo narrativo molto lento e le informazioni chiave vengano spesso rimandate a un momento successivo. Nonostante questo, in ciascun episodio ci sono sufficiente mistero, stravolgimenti e stravaganza da tenere alto l'interesse nei confronti del successivo.

Roy, il co-protagonista maschile , viene mostrato per breve tempo nel corso del quarto episodio e viene delineato come il classico ragazzo affamato di avventura e conoscenza che non vede l'ora di tracciare la sua rotta in compagnia di un Pokémon. È pieno di risorse e inventiva, e quando si unirà al gruppo principale di avventurieri mostrerà un carattere complementare rispetto a quello di Liko. È quasi come se gli sceneggiatori avessero separato le due metà di Ash, quella sbadatamente insicura e quella energicamente intraprendente, in due personaggi diversi con l'obiettivo di dare un punto di partenza familiare che poi si sviluppa in modi più contemporanei e personali. Una cosa è certa, finito il quarto episodio siamo rimasti affamati di nuove avventure insieme a questi due nuovi personaggi.

I protagonisti di Orizzonti Pokémon sono due, una ragazza di nome Liko e un ragazzo di nome Roy, la prima accompagnata da uno Sprigatito e il secondo che si lega a un Fuecoco. Liko è originaria di Paldea, la regione di Pokémon con Scarlatto e Violetto, mentre Roy vive su un'isola nella regione di Kanto, dove inizia l'avventura. Liko, infatti, si è trasferita in un'accademia di Kanto per mettersi alla prova e trovare sé stessa, visto che è molto timida e impacciata. La storia di Liko è chiaramente impostata come il classico percorso di formazione degli anime giapponesi: già con il passare dei primi episodi, infatti, la protagonista diventa più sicura di sé e meno sbadata quindi possiamo aspettarci una riduzione progressiva dei suoi sbagli e dei passi falsi imbarazzanti con il procedere della serie.

Un Pokémon leggendario e l’inizio dell’avventura

Non sarebbe una nuova serie Pokémon senza un Pokémon Leggendario dal passato mitico che diventa l'oggetto delle brame di una misteriosa organizzazione malvagia

Come i fan più anziani ricorderanno, alla fine del primo episodio della prima serie TV, Ash vede il Pokémon leggendario Ho-Oh volare in lontananza creando un senso di mistero ed eccitazione tanto in chi guarda quanto nel protagonista. Allo stesso modo, nella seconda parte del primo episodio di Orizzonti Pokémon, veniamo introdotti al Mostro Tascabile leggendario che farà da filo conduttore almeno ai primi due blocchi narrativi. Liko viene inseguita dai malvagi Esploratori (i nuovi cattivi) perché questi ultimi vogliono impadronirsi del pendente che la nonna della protagonista le ha regalato. In un momento frenetico in cui la vita di Liko viene messa in pericolo, scopriamo che all'interno del pendente si nasconde Terapagos, il Pokémon leggendario introdotto nel DLC di Scarlatto e Violetto Il Disco Indaco.

Chi ha giocato ai videogiochi sa riconoscere l'importanza di questo Pokémon e la sua apparizione non fa che spingere ancora di più i cattivi a ottenere l'amuleto al collo di Liko, ma non sappiamo per quali fini. Sappiamo già che il secondo arco narrativo della serie (gli episodi dal 25 in poi) è intitolato "Il Luccichio di Terapagos" quindi è quasi una certezza che saranno questo Pokémon leggendario e i suoi poteri a fare da motore narrativo alla storia. Anche Roy ha un antico cimelio di famiglia legato ai Pokémon: una PokéBall di bronzo di cui nessuno sa niente e che è stata misteriosamente ritrovata da suo nonno nella loro isola d'origine. Ora non resta che aspettare lo svilupparsi delle vicende per capire come questi due artefatti interagiranno tra di loro e perché i cattivi li desiderano così ardentemente.