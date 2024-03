Naraka: Bladepoint ha superato il suo picco massimo di giocatori su Steam

Tempo di nuovi record anche per il battle royale all'arma bianca Naraka: Bladepoint, che giusto pochi minuti fa ha superato il suo picco di giocatori massimi su Steam, raggiungendo quasi i 300.000. Diciamo quasi perché si è fermato a 299.597, arrivati dopo un periodo di crescita costante.

Va subito detto che la conta dei giocatori di Naraka: Bladepoint è stata abbastanza costante nel tempo e che il gioco è ormai da anni in pianta stabile nella top 20 di Steam per ricavi e per numero di giocatori, ma il nuovo aggiornamento lo ha fatto tornare a crescere, permettendogli di superare i suoi stessi record.