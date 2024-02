Elden Ring: Shadow of the Erdtree, prezzi e contenuti delle edizioni fisiche e digitali

Invece, se non avete acquistato ancora il gioco base, potrebbero farvi gola il bundle digitale Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition che include sia il gioco che l'espansione al prezzo di 79,99 euro. Esiste anche l'edizione Deluxe di questa versione al prezzo di 99,99 euro, che include la colonna sonora e l'artbook digitale sia del gioco base che dell'espansione.

Come già accennato in precedenza, il prezzo base dell'espansione Shadow of the Erdtree sarà di 39,99 euro e sarà acquistabile in digitale su PlayStation Store , Xbox Store e Steam dal 21 giugno 2024. Troviamo poi l'edizione Premium Bundle in vendita a 49,99 euro, che include la colonna sonora e l'artbook, entrambi in formato digitale, di Shadow of the Erdtree.

Oltre alla data di uscita e il primo trailer ufficiale dell'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring , Bandai Namco ha anche comunicato i dettagli sulle versioni fisiche e digitali del DLC e della raccolta che include anche il gioco base.

Le edizioni fisiche e la Collector's Edition

Se preferite una copia fisica, l'espansione Shadow of the Erdtree non sarà acquistabile singolarmente in formato fisico. In compenso il DLC sarà incluso all'interno di una nuova edizione retail del gioco base, la "Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition" venduta a 79,99 euro, solo su console.

Dulcis in fundo, per i fan più sfegatati c'è anche una ricca Collector's Edition di Elden Ring: Shadow of the Erdtree al prezzo di 249,99 euro per tutte le piattaforme. È già disponibile per il preorder sullo store ufficiale di Bandai Namco e dal comunicato stampa apprendiamo che sarà prodotta in quantità limitatissime.

All'interno della confezione è incluso un codice per il download dell'espansione (il gioco base non è incluso), una statuetta di Mesmer l'Impalatore da 46 cm, un artbook con copertina rigida in inglese e la colonna sonora in formato digitale.

Infine, segnaliamo che preordinando una qualunque edizione o bundle di Elden Ring: Shadow of the Erdtree ricevere come bonus gratuito un gesto esclusivo a tema.