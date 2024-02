Bloodborne tornerà? Hidetaka Miyazaki risponde, confermando l'importanza del gioco

Non sembra esserci ancora nulla di concreto, ma se non altro il designer ha fatto un discorso interessante sui nuovi hardware , che sembra indirizzato alla rivalutazione di giochi attraverso operazioni di remake, che evidentemente sono apprezzate dall'autore.

"È un gioco a cui siamo molto affezionati , tanto quanto lo sono i nostri fan", ha riferito Miyazaki in risposta alla possibilità di un ritorno di Bloodborne in qualche forma sulle scene. "Mi rende molto felice vedere che ci sono ancora tante persone così appassionate".

Eurogamer ha avuto modo di intervistare Hidetaka Miyazaki , game designer di FromSoftware, domandando anche della possibilità di vedere un ritorno di Bloodborne , in forma di remake o remaster di qualche tipo, ottenendo una risposta ancora vaga ma che, se non altro, conferma il fatto che si tratti di un gioco importante per gli sviluppatori.

I vantaggi di nuovi hardware e remake

Bloodborne continua ad essere uno dei titoli più richiesti per un remake o remaster

"Penso che il fatto di avere a disposizione dei nuovi hardware sia chiaramente un elemento che dà valore ai remake", ha spiegato Miyazaki, queste nuove piattaforme possono portare "cosa che non si potevano raggiungere nelle generazioni precedenti, modi di rendere specifiche espressioni che non si potevano ottenere", ha riferito, "a volte sono rese possibili".

Ma oltre a questo, secondo Miyazaki l'elemento più importante può essere il fatto di rendere alcuni giochi accessibili a nuovi utenti, ed è felice di sapere che le persone attendono Bloodborne come un gioco che avrebbero piacere di rivedere in nuove forme.

"Sono contento di vedere che si tratta di un gioco in grado di rievocare specifici ricordi, una cosa che vale anche per me e per lo staff che ci ha lavorato", ha riferito Miyazaki. "Quando vediamo queste richieste appassionate dalla community, ovviamente è una cosa che ci emoziona molto e che fa venire fortunati di poter condividere questi ricordi".

Il discorso riemerge oggi in seguito alla presentazione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, con data d'uscita finalmente annunciata per l'espansione.