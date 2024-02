Elden Ring: Shadow of the Erdtree, tante immagini e informazioni da FromSoftware

In termini di struttura, le Terre delle Ombre saranno simili a quanto già visto nel gioco base, dunque troveremo zone open-world che collegano dungeon di grosse dimensioni e altri di dimensioni più contenuti. Lo stesso vale per quanto riguarda la progressione e il livello di sfida, con i giocatori che saranno liberi di esplorare liberamente e volendo di cimentarsi in sfide e boss opzionali , alcuni dei quali regaleranno momenti intensi come quelli vissuti dai giocatori contro Malenia.

Ad esempio, il boss dello studio ha svelato a IGN USA che le Terre delle Ombre , l'ambientazione che fa da sfondo al DLC, sarà un'area completamente inedita, separata dall'Interregno e dalle dimensioni simili se non maggiori a quella di Sepolcride. I Senzaluce esploreranno in lungo e largo questa nuova area ripercorrendo i passi di Miquella, che avrà un ruolo chiave in questa nuova storia.

Oltre al primo trailer ufficiale e la data di uscita, FromSoftware ha condiviso in rete una ricca galleria di nuove immagini di Elden Ring: Shadow of the Erdtree , mentre da un'intervista concessa a IGN da Hidetaka Miyazaki sono arrivati alcuni dettagli inediti relativi all'espansione.

Miyazaki ha parlato anche di Messmer, l'uomo vestito di rocco con serpenti e fiamme che si vede alla fine del trailer e nell'immagine a inizio notizia seduto su una sorta di trono, spiegando che si tratta di una figura chiave del DLC e che potrebbe essere sullo stesso piano dei semidei e dei figli di Marika. Abbiamo appreso inoltre, che il bozzolo che si intravede all'inizio del filmato rappresenta il punto di accesso all'espansione.

Infine, Miyazaki ha aggiunto che al momento FromSoftware non ha nessun piano per una seconda espansione di Elden Ring o per un sequel, ma che al tempo non esclude del tutto queste eventualità e che potrebbero esserci novità in tal senso in futuro.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC dal 21 giugno 2024. Ecco tutti i dettagli sulle edizioni fisiche e digitali disponibili al lancio.