Elden Ring Shadow of the Erdtree: trailer, data di uscita e prezzo ufficiali dell'atteso DLC

L'attesa è stata lunga (non poi così lunga in realtà, dai), ma alla fine è arrivato: FromSoftware ha pubblicato il primo trailer di Elden Ring Shadow of the Erdtree , ovvero l'espansione dell'amato gioco di ruolo d'azione del 2022. Dopo due anni abbiamo finalmente modo di vedere qualcosa di più di una semplice immagine. Inoltre, è stata confermata la data di uscita anticipata dai leak: 21 giugno 2024. Il prezzo sarà di 39,99€.

Elden Ring, per chi arriva ora

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Se per caso ancora non avete giocato a Elden Ring e non avete un'idea precisissima di cosa offra, è presto detto.

Elden Ring è il più recente "soulslike" di FromSoftware, ovvero un gioco di ruolo d'azione in terza persona a mondo aperto. Possiamo esplorare l'Interregno, una grande mappa divisa in regioni, muovendoci a piedi oppure tramite il nostro fido destriero, Torrente.

Al pari dei precedenti soulslike della compagnia, Elden Ring è un gioco impegnativo, sebbene la sua natura a mondo aperto aiuti a rendere meno pressante il livello di difficoltà in quanto è possibile in qualsiasi momento abbandonare un certo boss troppo forte e tornare a esplorare in cerca di zone più semplici e nuove ricompense per potenziare il nostro personaggio. Possiamo scegliere le armi, le armature, ma anche gli incantesimi e le stregonerie da usare per combattere (se punteremo sulle caratteristiche magiche).

In termini narrativi, possiamo scoprire un mondo fantasy realizzato in collaborazione con George R.R. Martin (Il Trono di Spade). Nei panni di un Senzaluce, dobbiamo esplorare una terra dilaniata e in guerra, in quanto tempo prima l'Anello Ancestrale (l'Elden Ring) è stato distrutto dalla regina Marika, che è poi scomparsa. I frammenti dell'Anello Ancestrale devono essere recuperati e noi dobbiamo diventare il nuovo Lord Ancestrale. Shadow of the Erdtree approfondirà ancora di più la trama di Elden Ring e la sua "lore".

Elden Ring, così come il suo DLC, permette anche di giocare in cooperativa con gli amici oppure di affrontare sconosciuti nel PvP, sia durante l'esplorazione che all'interno di arene di combattimento dedicate, che sono state aggiunte con un aggiornamento dedicato.