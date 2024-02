Elden Ring: Shadow of the Erdtree, data d'uscita e diverse edizioni svelate da un'indiscrezione

Oggi Bandai Namco e FromSoftware pubblicheranno il primo trailer di Elden Ring: Shadow of the Erdtree . L'insider billbil-kun, noto per la sua affidabilità, ne ha approfittato per svelare quella che dovrebbe essere la data d'uscita : 21 giugno 2024. Da sottolineare come l'informazione non sia stata data per certa al 100%, ma il nostro è abbastanza sicuro di ciò che afferma.

Finalmente in arrivo

Elden Ring: Shadow of the Erdtree è ancora un mistero

Purtroppo billbil-kun non sa quali saranno i contenuti delle varie edizioni. La GOTY Edition, visto il prezzo, dovrebbe essere semplicemente la raccolta di Elden Ring più Shadow of the Erdtree, ma non datelo per scontato per potrebbe contenere anche altro.

Come detto, molto dovrebbe essere svelato oggi alle 16:00, quando sarà pubblicato il trailer di presentazione di Elden Ring: Shadow of the Erdtree che mostrerà finalmente questa attesissima espansione, per quello che è da considerarsi uno dei videogiochi più importanti del 2022, se non il più importante.