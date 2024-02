Tales of Arise ha venduto più di 3 milioni di copie, ha annunciato Bandai Namco

Tales of Arise è stato un successo, ma questo lo si sapeva già. Ora Bandai Namco ha aggiornato sui dati di vendita , svelando che ha superato i 3 milioni di copie , ossia almeno 300.000 copie in più rispetto al dato precedente, risalente a novembre 2023, che era di 2,7 milioni di copie .

Un ottimo JRPG

L'annuncio con le vendite di Tales of Arise

L'annuncio in sé non è ricco di dettagli, con l'editore che si è limitato a ringraziare i giocatori che hanno acquistato Tales of Arise, pubblicando un nuovo artwork decisamente festoso: "Grazie per aver aiutato a tenere accesa la fiamma", recita il post ufficiale.

Tales of Arise è stato accolto benissimo dagli appassionati di giochi di ruolo giapponese, per via del fatto di essere un titolo tecnologicamente avanzato che però non rinuncia ai fondamenti del genere. Il fatto che continui a vendere a più di due anni e mezzo dal lancio è un buon segno.