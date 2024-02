Final Fantasy 7 Rebirth: New York Times criticato per un'anticipazione data in homepage

Il New York Times è finito al centro di un vespaio per aver pubblicato in home page quella che è stata vista come una grossa anticipazione su Final Fantasy 7 Rebirth. In realtà lo è su Final Fantasy VII, che ha quasi trent'anni, ma non sottilizziamo.

Naturalmente per trattare la questione dovremo parlare apertamente dell'anticipazione in questione, quindi siete avvisati. Se non volete sapere niente, chiudete qui la notizia e passare oltre.