Tales of Arise ha venduto 2,7 milioni di copie

Tomizaka ha definito il venduto di Tales of Arise "senza precedenti" per un singolo titolo della serie .

Per mettere le cose in prospettiva, ad aprile 2022 aveva venduto due milioni di copie, ossia da allora ad adesso ha venduto altre 700.000 copie.

Il producer Yusuke Tomizawa ha svelato che Tales of Arise ha venduto più di 2,7 milioni di copie . Lo ha fatto nel corso di un'intervista concessa a 4Gamer.net, in cui ha parlato della serie e del suo futuro.

Vendite eccellenti

Attualmente Tales of Arise risulta essere il secondo capitolo della serie per vendite, sotto soltanto a Tales of Vesperia che conta 2,88 milioni di copie vendute per VGChartz.

Nell'intervista, Tomizawa ha detto che il gioco è stato progettato per risuonare con i giocatori vecchi e nuovi, ossia non ha avuto paura di adottare nuovi stili e caratteristiche, pur rimanendo legato agli elementi essenziali della serie.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tales of Arise è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Per avere maggiori dettagli, leggete la nostra recensione. Oppure leggete quella di Beyond the Dawn, la prima espansione pubblicata dopo due anni dal lancio del gioco base.