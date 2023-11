Mortal Kombat 1: aggiornamento di novembre disponibile con tante correzioni e modifiche

NetherRealm ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Mortal Kombat 1 per tutte le piattaforme, che porta con sé un gran numero di correzioni e aggiustamenti.

La patch è arrivata in concomitanza con il debutto di Omni-Man all'interno del roster del picchiaduro, ora disponibile in accesso anticipato per chi ha acquistato il Kombat Pack 1, mentre dal 16 novembre sarà disponibile per l'acquisto separatamente.

La lista delle correzioni è piuttosto lunga e include la risoluzione di crash che causavano l'arresto anomalo del gioco durante il matchmaking e con l'apertura della finestra delle notifiche. È stato risolto anche un problema che impediva di sbloccare il trofeo / obiettivo "Become a Ninja in No Time".

Sono state apportate anche delle piccole modifiche e correzioni anche per quanto riguarda la Practice Mode e Invasions e sono stati risolti un gran numero di problemi più e meno noti legati a specifici lottatori e personaggi Kameo del roster. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note complete dell'aggiornamento di novembre di Mortal Kombat, a questo indirizzo.