Super Mario Bros. Il Film in arrivo su Netflix a dicembre

Super Mario Bros. Il Film sta per arrivare su Netflix. Più precisamente, gli abbonati potranno guardarlo tramite il servizio di streaming video a partire dal 3 dicembre. Si tratta di uno dei film di maggior successo del 2023, secondo solo a Barbie per incassi.

In realtà negli Stati Uniti era già disponibile su Peacock, che lo ha avuto in esclusiva per qualche mese. In USA Peacock conta 28 milioni di abbonati, mentre Netflix 74 milioni. Quindi la diffusione di Super Mario Bros. Il Film sarà sicuramente maggiore.