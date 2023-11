Naughy Dog: l'Head of Technology lascia lo studio, già scelto il successore

"Siamo grati per i suoi numerosi contributi allo studio, ai nostri giochi e ai suoi compagni di squadra. Christian ci mancherà molto e gli auguriamo la migliore fortuna per la sua prossima strada. Travis Mcintosh, un veterano di 19 anni di naughty dog, succederà a Christian come responsabile della tecnologia.

Christian Gyrling ha iniziato la sua carriera presso Naughty Dog come programmatore nel 2006, scalando i ranghi fino a diventare vicepresidente nel 2020. Nel luglio di quest'anno è passato al ruolo di Head of Technology. Per il momento non è chiaro quali saranno i suoi progetti futuri.

Travis Mcintosh invece è stato arruolato tra i ranghi dello studio di Santa Monica dal 2004 come Programming Director e dunque ora assumerà il ruolo di Head of Technology.

La notizia arriva dopo le voci di corridoio sui presunti tagli al personale effettuali all'interno di Naughty Dog. Dubitiamo che le due cose siano collegate, dato che quella di Christian Gyrling sembra semplicemente la classica separazione che avviene dopo tanti anni di permanenza nello stesso studio.

Rimanendo in casa Naughty Dog, il game director del multiplayer di The Last of Us ha dichiarato che di essere ancora al lavoro sul gioco, nonostante le voci di corridoio sulla cancellazione del progetto.