Silent Hill: Konami ha fondato il Silent Production Team, un nuovo studio interno

Leggiamo il messaggio : "Il "Silent Production Team" sta reclutando artisti, pianificatori, ingegneri e project manager. Unisciti a noi per contribuire a questo lavoro, che ha molti fan anche all' estero ! Un'opportunità per lavorare alla produzione di giochi in un ambiente di sviluppo all'avanguardia."

Altri dettagli

Un nuovo Silent Hill da Konami è in arrivo?

Leggendo gli annunci lavorativi, si possono carpire altre informazioni dalle FAQ incluse. Ad esempio nella descrizione degli uffici, si parla della presenza di PC high-end capaci di far girare giochi tripla A e l'Unreal Engine. Il dettaglio viene sottolineato perché si parla di giocare i titoli della concorrenza a scopo di ricerca.

In realtà non si parla nello specifico di giochi in sviluppo, ma immaginiamo che ce ne sia almeno uno in lavorazione, considerando il contesto e considerando che viene specificato più volte che ci si rivolge a un pubblico globale. Quindi possiamo desumere che Konami stia lavorando a un Silent Hill internamente, usando l'Unreal Engine per farlo muovere.