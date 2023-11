Dungeons 4 disponibile: è tempo di ridarsi al massacro di eroi

Dungeons 4 è finalmente disponibile. Si tratta del nuovo capitolo della serie che ha raccolto l'eredità spirituale dei Dungeon Keeper di Bullfrog, facendola sopravvivere con successo fino ai giorni nostri.

Nei panni del male assoluto, il giocatore deve costruire e gestire dei dungeon in cui intrappolare o eliminare gli eroi in cerca di gloria, per far prosperare il suo regno di nequizie. In realtà già con i capitoli precedenti la serie Dungeons aveva provato ad allargare un po' la formula, prendendo in prestito alcune meccaniche dei giochi di ruolo e degli strategici in tempo reali tradizionali.