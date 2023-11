The Last of Us Online, il game director presso Naughty Dog ci sta ancora lavorando

Sebbene non precisi quale gioco, possiamo supporre che si tratti del gioco multigiocatore online di The Last of Us. La biografia di Agarwal segnala infatti ancora che il suo ruolo presso il team di Naughty Dog è quello di Game Director per tale progetto.

Come potete vedere, Agarwal ha condiviso un post dedicato a Super Mario Bros. Wonder, svelando di essere riuscito a completare l'avventura platform di Nintendo (con tanta fatica e morti, dice). In modo sibillino, però, conclude il post affermando che "sì, sto ancora lavorando su quel gioco" .

Vinit Agarwal , Game Director presso Naughty Dog al lavoro sul progetto online di The Last of Us , ha condiviso da poco un post su X, nel quale ha confermato di essere ancora al lavoro "su quel gioco".

The Last of Us Online, i recenti problemi

Ellie da The Last of Us Parte II

The Last of Us Online (nome non ufficiale) è un progetto multigiocatore legato all'universo di The Last of Us, annunciato anni fa e mai realmente mostrato in modo approfondito. Tutto quello che abbiamo scoperto sul gioco è un'immagine artwork ufficiale.

Il gioco è stato in sviluppo per tanto tempo, ma negli ultimi mesi sono emersi dei report secondo i quali il progetto era in pericolo. Alcune voci puntavano anche alla cancellazione, ma si trattava di fonti non note. Secondo Kotaku, invece, il gioco non è stato cancellato, ma in pratica bloccato.

Il fatto che Agarwal affermi che sta ancora lavorando al gioco potrebbe essere visto come un segnale positivo.