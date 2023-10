The Last of Us Multiplayer non sarebbe cancellato ma praticamente bloccato, per Kotaku

Dalle rivelazioni venute fuori in queste ore in base ad alcune non specificate fonti interne a Naughty Dog, emerge anche che il nuovo gioco di The Last of Us Multiplayer non sarebbe stato completamente cancellato ma si troverebbe al momento praticamente bloccato, con lo sviluppo in pausa.

Si tratta di un elemento collegato al fatto che Naughty Dog starebbe procedendo a vari licenziamenti sul personale a contratto, come riportato poco fa. All'interno del medesimo report, viene fatta menzione anche del nuovo progetto multiplayer in corso presso il team.

"Nonostante i grandi risultati raggiunti anche dal recente adattamento di HBO di The Last of Us, lo spin-off multiplayer incentrato sulla modalità Fazioni ha incontrato molti problemi nello sviluppo", si legge nell'articolo in questione.

"Una fonte ha riferito a Kotaku che il gioco multiplayer, sebbene non sia stato completamente cancellato, ora si trova praticamente bloccato", con lo sviluppo che sarebbe stato messo in pausa al momento. Ovviamente, prendiamo tutto ancora come una voce di corridoio, visto che non ci sono comunicazioni ufficiali al riguardo.