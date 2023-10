Call of Duty: Modern Warfare 3, un trailer mostra la personalizzazione senza limiti delle armi

Come possiamo vedere nel video è persino possibile trasformare una pistola in una SMG oppure una mitragliatrice pesante in un fucile Bullpup, con l'unico limite apparentemente rappresentato dalla fantasia del giocatore.

Ulteriori novità in arrivo questa settimana

Vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One dal 10 novembre 2023. Questa settimana prenderà il via la prima fase di beta testing, in esclusiva per giocatori PlayStation.

Maggiori novità sul multiplayer, la modalità Zombies e molto altro ancora arriveranno durante il Call of Duty: Next in programma per le 18:00 italiane del 5 ottobre 2023. Nel frattempo Activision ci ha offerto un assaggio della nuova mappa di Call of Duty: Warzone tramite un piccolo teaser.