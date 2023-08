Call of Duty: Modern Warfare 3, le date della beta multiplayer annunciate da Activision

Activision ha annunciato le date ufficiali della beta multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3, confermando peraltro l'accesso anticipato garantito agli utenti su PlayStation, in base agli attuali accordi di esclusiva in corso con Sony.

Il primo weekend di beta è dedicato agli utenti PlayStation e si terrà dal 6 al 10 ottobre. Da notare che una prima fase è dedicata agli utenti che hanno effettuato il preordine del gioco, mentre dall'8 ottobre potranno accedere tutti gli utenti PS4 e PS5.

Successivamente, il secondo weekend di beta introdurrà il multiplayer cross-platform e si aprirà anche alle altre piattaforme, con PlayStation, Xbox e PC che potranno partecipare alla beta dal 12 ottobre per chi ha possibilità di effettuare l'accesso anticipato e dal 14 ottobre per tutti, fino al 16 ottobre.