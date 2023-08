Assassin's Creed Jade: provato l'ambizioso capitolo mobile

Che tipo di appeal potrà mai avere un Assassin's Creed su mobile? Molto, e solo considerando l'aspetto marketing: il matrimonio tra una delle saghe più popolari del mondo dei videogiochi e un mercato estremamente florido come quello mobile basterebbe già come motivazione, giusto per avere un ricavo potenzialmente interessante a prescindere dalla qualità. Ma non è questo l'obiettivo di Level Infinite , il team di sviluppo di Tencent che sta collaborando con Ubisoft per lo sviluppo di Jade. Abbiamo potuto finalmente provare il titolo e approfondirlo insieme a Andrei Chen, Executive Producer , durante la Gamescom 2023. Ecco le nostre impressioni dopo aver provato a Colonia di Assassin's Creed Jade.

Esiste questa strana concezione per cui, all'interno di una saga, esistano capitoli di serie A e di serie B, e Assassin's Creed non fa eccezione. Nello specifico, guardando lo storico della saga di Ubisoft, l'elemento pregiudicante è solitamente la piattaforma. Ci siamo già passati con Assassin's Creed III: Liberation che, a modo suo, nel lontano 2012 su PlayStation Vita aveva un suo senso di esistere. In molti stanno per commettere nuovamente l'errore con Assassin's Creed Jade, il nuovo capitolo della serie in arrivo su iOS e Android.

Un open wolrld in un palmo di mano

Il periodo storico di Assassin's Creed Jade è riconducibile alla dinastia Qin

Assassin's Creed Jade è ambientato in un periodo storico antecedente alla fondazione della Confraternita, nello stesso periodo circa in cui si svolgono i fatti di Odyssey. Stavolta però il giocatore non sarà in Grecia, bensì in Cina, e vivrà da vicino un momento storico per il paese asiatico davvero importante. Sono infatti i decenni dell'instaurazione della dinastia Qin, della costruzione della Grande Muraglia e della creazione dell'Esercito di Terracotta.

Per la prima volta nella storia di Assassin's Creed però non giocheremo con un protagonista definito, ma saremo noi a decidere genere e aspetto del nostro avatar. "La storia rispetta tutti i canoni della serie senza doverlo per forza imporre le fattezze del protagonista. Per noi era importante che il gioco avesse la forza di reggersi da solo, senza essere solo un pezzo accessorio nella narrazione globale" ci dice Chen. Da segnalare poi una certa cura e ricerca storica, nei limiti della finzione, per quanto riguarda il mondo di gioco, dalle armi ai costumi.

Una mappa molto grande su una piattaforma davvero piccola

L'intento di fornire una precisa identità al prodotto è stato perseguito da Level Infinite non soltanto nell'aspetto narrativo, ma anche in quello contenutistico. All'atto pratico, Assassin's Creed Jade è un vero e proprio capitolo del nuovo corso della saga, quindi un action open world con elementi RPG, ma dentro uno smartphone. Il colpo d'occhio è senza dubbio sbalorditivo: la porzione di gioco che abbiamo provato si svolgeva vicino ad un palazzo, con sfarzose pagode e lussureggianti giardini pieni di cespugli in cui nascondersi. Molto di Jade è mutuato da Assassin's Creed Odyssey, sia guardando l'interfaccia che la struttura dei menù. Nonostante il corso attuale della serie prediliga l'approccio action, in Jade la scelta sul come procedere in una missione sta al giocatore e per questo il design dei livelli è pensato per soddisfare sia chi predilige lo stealth che l'action.

Per questo l'albero delle abilità è davvero molto esteso, così come la scelta delle armi che, riprendendo il sistema di rarità già visto negli ultimi capitoli, offre una scelta tra spade, singole o doppie, lance, martelli e archi. Man mano che si procede nell'avventura, il nostro personaggio potrà portare con sé più di un arma e le combo, seppure molto basilari, entreranno in sinergia tra loro. Le dimensioni della mappa ci sono sembrate incredibilmente generose per un prodotto mobile e Chen ci ha anticipato che la porzione visibile della mappa era circa un quinto del totale.