Alan Wake 2: un lungo video gameplay della Gamescom 2023

Il canale YouTube di GamersPrey ha pubblicato un lungo video gameplay di Alan Wake 2 registrato in occasione della Gamescom 2023 che si sta svolgendo in questi giorni a Colonia.

Il filmato mostra una sezione con protagonista Alan. Nella prima parte vediamo lo sfortunato scrittore girovagare di notte in una città desolata e apparentemente abbandonata. A un certo punto viene contattato tramite una cabina telefonica da un misterioso individuo, che gli consiglia di dirigersi nella stazione della metropolitana il prima possibile e lo avvisa che delle ombre lo stanno spiando, ombre che da lì a poco lo attaccheranno.

Nella seconda parte Alan si avventura nella metropolitana e, nonostante sia una sessione dove l'azione non abbonda, la tensione rimane sempre piuttosto alta per tutto il tempo. Il filmato si conclude in maniera piuttosto particolare, con il nostro eroe improvvisato che dopo aver interagito con un televisore si ritrova protagonista di un talk-show, con tutte le sequenze registrate in live action, ovvero con attori in carne ed ossa.