Xbox: Phil Spencer parla di nuovi modelli e supporto per Series S

In una lunga intervista di IGN a Phil Spencer, il capo di Xbox sembra ribadire la volontà di evitare il lancio di nuovi modelli di console sullo stile dei rilanci "mid-gen" come potrebbe invece succedere con la presunta PS5 Pro, confermando peraltro che Xbox Series S continuerà a ricevere il pieno supporto.

Il punto principale, secondo Spencer, è che a differenza di come si configurava il mercato negli anni passati, in questa generazione non ci sarà probabilmente un effettivo calo dei prezzi o una maggiore facilità di ottenere i componenti, dunque diventa difficile riuscire a proporre hardware diversi e aggiornati.

Non è tanto una questione di complessità aggiuntiva, perché questa è già emersa con la scelta di proporre due diverse console con Xbox Series X e Series S, ma è come se Microsoft avesse effettivamente già effettuato la demarcazione tra modello entry level e modello "pro" all'inizio della generazione.

È lo stesso concetto che Spencer aveva già espresso in precedenza, quando aveva detto che Xbox Series X è già il modello "pro", o il rilancio di metà generazione. Allo stesso modo, la proposta di Xbox Series S a meno di 300 dollari/euro è già il massimo che attualmente può essere ottenuto con la produzione attuale, secondo il capo di Xbox.