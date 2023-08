RIDE 5 ora disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC, ecco il trailer di lancio

Un'altra novità è rappresentata dall'introduzione nelle gare di Endurance di funzioni di salvataggio e riavvolgimento della gara , due opzioni sicuramente utili in competizioni che possono durare dai 20 minuti alle 24 ore.

Da oggi RIDE 5 è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store) e per ricordarci la pubblicazione del nuovo racing game su due ruote Milestone ha pubblicato il trailer di lancio , che potrete visualizzare nel player sottostante.

I progressi tecnologici e multiplayer

RIDE 5 rispetto al predecessore può vantare anche una serie di progressi tecnologici ottenuti sfruttando le potenzialità delle console di attuale generazione e i PC di fascia alta, con il fine di raggiungere la simulazione più realistica e coinvolgente di sempre.

A tal proposito, una novità degna di nota è lo Sky System, che simula accuratamente il ciclo giorno-notte e nuvole volumetriche 3D, mentre il nuovo meteo dinamico calcola in tempo reale le temperature della pista e dell'aria, simulando così cambiamenti climatici realistici. Non mancano migliorie anche per quanto riguarda la fisica della moto e un sistema di sospensioni rivisto.

Novità anche per quanto riguarda il multiplayer. Infatti RIDE 5 permetterà di partecipare a lobby cross-play su console (PlayStation 5 vs. Xbox Series X | S) e su PC (Steam vs. Epic Games Store). Inoltre, seguendo il feedback della community, il gioco reintroduce anche la modalità split-screen, consentendo sfide fianco a fianco con amici e parenti.

Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di RIDE 5.