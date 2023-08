RIDE 5, la recensione del nuovo gioco di moto targato Milestone

Un obiettivo che lo studio italiano ha raggiunto rapidamente, potremmo dire con relativa facilità vista la mancanza di veri concorrenti, alternando lo sviluppo di titoli su licenza ufficiale (prima SBK, poi MotoGP), notoriamente costretti fra le morse di una cadenza annuale mortificante sul piano creativo, e di progetti in qualche modo più liberi di esprimersi, come appunto la serie RIDE.

Struttura: sempre di più

RIDE 5, un attempato ma muscoloso pilota italiano alla prima vittoria nella Carriera

Cominciamo dall'aspetto di RIDE 5 che ha ricevuto i miglioramenti più evidenti, ovverosia la struttura di gioco, che nel nuovo episodio appare ben pensata e ben organizzata sul fronte dei contenuti e delle modalità, in una parola... solida. Dalla schermata di avvio è possibile accedere alla nuova Carriera, cimentarsi con gare singole personalizzabili, provare il comparto multiplayer (che include sia sfide online che schermo condiviso) ed entrare nell'immancabile editor, tramite cui creare non solo livree ma anche corse personalizzate.

La Carriera rappresenta come sempre il fulcro dell'esperienza e prende le distanze rispetto all'analoga modalità descritta nella recensione di RIDE 4 per via di una connotazione se vogliamo più precisa e tradizionale, libera dalle frustranti prove per la patente e suddivisa in quattro capitoli (Giù la Visiera, Ambizione Bruciante, A Tutto Gas, La Strada per la Vittoria), a loro volta composti da una sequenza di eventi singoli che possono includere più gare di diverso tipo.

La varietà non manca, insomma, ma è soprattutto la visione d'insieme a convincere: la percezione di un percorso puramente simcade nelle sue dinamiche e nelle sue sfaccettature, che non si esaurisce nella pratica giro su giro del singolo gran premio ma guarda oltre, mettendo in evidenza nette differenze con la rigorosa e fin troppo spietata simulazione descritta nella recensione di MotoGP 23.

Il loop è dunque quello più classico e tradizionale dell'inizio dal basso, degli avversari forti ma battibili, della moto nuova appena sbloccata, del denaro guadagnato con i primi posizionamenti decenti e subito speso in tuning per il miglioramento delle prestazioni, nell'ambito di meccaniche alla Gran Turismo che si confermano entusiasmanti e mantengono sempre vivo l'interesse.

RIDE 5, l'emozione del primo tuning

È un peccato che questa impostazione così ben studiata non trovi supporto in un bilanciamento della difficoltà anch'esso finemente inquadrato, che viene bensì lasciato un po' al caso e alle preferenze personali. La gara è troppo dura? Anziché rigiocare un evento precedente per ottenere quell'upgrade che ci consentirebbe di vincerla, ecco che si va a ritoccare il livello dell'intelligenza artificiale (ergo la velocità degli avversari).

Fa chiaramente piacere che ci sia sempre la possibilità di scegliere, estesa come al solito alle numerose opzioni per gli aiuti alla guida pur senza raggiungere gli eccessivi automatismi del già citato MotoGP 23; ma avremmo preferito in tal senso una maggior decisione, un approccio anche qui più tradizionale in luogo della semplice penalizzazione nei punti esperienza per chi fa un uso eccessivo delle assistenze.

RIDE 5, un entusiasmante inseguimento

Torniamo però ai contenuti: sul fronte dei tracciati RIDE 5 sale a un totale di trentotto e vede il debutto dei circuiti di Autopolis (Giappone), Blue Wave Circuit (Stati Uniti), Sonoma Raceway (Stati Uniti), Circuit Des 24 Heures Du Mans (Francia), North West 200 (Irlanda del Nord), Circuito de Almeria (Spagna), Andalucia Circuit (Spagna), Iberia Circuit (Spagna) e Circuit Ricardo Tormo (Spagna).

Tale abbondanza si riflette ovviamente sulle modalità di contorno, con le gare singole che possono essere normali, di resistenza o prove a tempo e includono la possibilità di modificare le condizioni di luce (alba, mattino, pomeriggio, tramonto, notte), l'orario di inizio dell'evento e il meteo, fisso (sereno, nubi sparse, nuvoloso, coperto, pioggia leggera, piovoso) oppure dinamico, anche in questo caso personalizzabile nel suo ciclo.