Super Mario RPG è il gioco più atteso su Famitsu, ma Final Fantasy 7 Rebirth è subito dietro

È arrivata la nuova classifica dei giochi più attesi dai lettori della rivista Famitsu , che come al solito ci offre uno spaccato dei gusti e delle aspettative dei giocatori giapponesi. Questa volta troviamo in testa Super Mario RPG , ma con uno scarto di pochissimi voti rispetto a Final Fantasy 7: Rebirth .

Una classifica dominata dai GDR giapponesi

Anche questa settimana la classifica vede un successo schiacciante per i GDR puri o ibridati a meccaniche action prevalentemente di stampo giapponese. Oltre a Super Mario RPG e Final Fantasy 7 Rebirth, possiamo vedere come molti voti sono stati assegnati anche a giochi come Like a Dragon 8, Ys X, Persona 5 Tactica e Persona 3 Reload.

Non mancano delle eccezioni come Super Mario Bros. Wonder e Armored Core 6, che debutterà nei negozi questa settimana, per la precisione il 25 agosto.

Stupisce nuovamente vedere Pragmata tra le posizioni più alte della classifica, nonostante il gioco sia fondamentalmente sparito dai radar per molto tempo e l'ultima volta che Capcom ne ha parlato è stato per rinviarlo a data da destinarsi. Curioso inoltre notare che tra i trenta giochi in classifica solo uno è realizzato da uno studio occidentale. Si tratta di Assassin's Creed Mirage, che si è piazzato al ventiseiesimo posto.