Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1: i primi video gameplay della versione Nintendo Switch

Come possiamo vedere la raccolta propone delle conversioni rimasterizzate in alta definizione dei primi capitoli della serie. Non troveremo dunque alcuna novità lato gameplay o innesti grafici per ammodernarne i giochi rispetto agli originali o le remaster realizzate da Bluepoint Games nel 2011 (MGS 2 e 3). Ad esempio, Metal Gear Solid viene riproposto con il formato 4:3, con delle bande colorate ai lati dello schermo. Abbondano invece gli extra, come soundtrack ed enciclopedie digitali che faranno la gioia dei fan più sfegatati.

Nello specifico di seguito potrete ammirare 18 minuti di gioco tratti da Metal Gear Solid, 4 minuti da Metal Gear Solid 2: Sons of the Liberty e 17 minuti di Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Metal Gear Solid: Master Collection, una raccolta imperdibile per i fan e i neofiti

Per chi non lo sapesse, la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è una raccolta che include Metal Gear 1 & 2, i primi tre Metal Gear Solid e una valanga di contenuti extra, come soundtrack, sceneggiature ed enciclopedie digitali dei giochi della serie.

Si tratta dunque di collection sicuramente da non perdere per gli appassionati, specialmente considerando che molti giochi della serie non sono disponibili al momento sulle piattaforme moderne. È allo stesso tempo anche un ottimo punto di inizio per chi, per un motivo o per un altro, non sì è mai avvicinato al franchise di Metal Gear e vuole iniziare ora.

La data di uscita è fissata al prossimo 24 ottobre 2023, per PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Ecco i dettagli su prezzo, contenuti e bonus di prenotazione della raccolta.