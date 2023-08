Vampire Survivors è un successo anche su Nintendo Switch

Vampire Survivors continua a macinare numeri impressionanti, a quanto pare. In un recente post su X, lo studio di sviluppo poncle ha sottolineato come il gioco sia nelle prime posizioni dei più venduti degli eShop di Nintendo Switch di tutto il mondo, segno inequivocabile di successo .

Un grande successo

Vampire Survivors diventa puro caos

Recentemente poncle ha lanciato un grosso aggiornamento per il gioco, che ha introdotto la modalità cooperativa per quattro giocatori, nonché un nuovo e più performante motore grafico, che ora gli consente di girare molto bene anche su sistemi non proprio al top. Di nostro abbiamo pubblicato anche un provato della modalità cooperativa. In ogni caso, di vampire non ce n'è traccia.